El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 35% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las altas temperaturas esperadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima alcance los 11 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo el día, ya sea realizando actividades recreativas o simplemente disfrutando del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.