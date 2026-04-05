El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 19% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 2 a 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:55, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.