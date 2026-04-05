El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 43%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sureste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna parte del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

Los vientos, que alcanzarán velocidades de hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad, se sentirán más fuertes durante la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A pesar de la velocidad del viento, la dirección sureste mantendrá un ambiente cálido y seco, ideal para disfrutar de la primavera en su esplendor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada. En resumen, el día de hoy en Lebrija se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con una brisa refrescante que hará más placentera la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.