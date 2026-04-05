El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 27 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 40%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Predominará del este, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Jaén disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:41. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.