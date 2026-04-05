El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 5 de abril de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, llegando hasta los 24 grados. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea muy placentera, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el exterior.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 28% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que es un alivio para quienes planean disfrutar del aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades como la navegación o deportes acuáticos.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre y las reuniones familiares.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 20:55 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea fresca y agradable.
En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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