El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Huelva se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 16 grados , con una ligera brisa proveniente del oeste a una velocidad de 5 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la mañana y bajando a 14 grados a las 2 de la mañana.

A partir de las 3 de la mañana, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% y descendiendo a un 30% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 27 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la baja humedad, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de un paseo por la playa o un picnic en el parque.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este a una velocidad de 15 km/h durante la mañana, aumentando a 18 km/h al mediodía y alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h por la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 22% hacia el final de la jornada. La puesta de sol está prevista para las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Huelva, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.