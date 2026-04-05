El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16°C a las 14°C, con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 12°C a las 13°C en las horas centrales del día. A partir de las 10:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 32% al 36%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 28°C hacia las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la nubosidad, con nubes altas que cubrirán parcialmente el cielo. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que garantiza un día seco y soleado para disfrutar al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de entre 12 y 18 km/h, lo que proporcionará una agradable sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que será ideal para actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 27°C a las 19:00. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 22% al final de la jornada.

El ocaso se producirá a las 20:49, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque nublado, permitirá disfrutar de un atardecer pintoresco. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.