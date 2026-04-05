El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada, ideal para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del sureste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá con algunas nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 30%. El ocaso se producirá a las 20:46, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer que promete ser espectacular, gracias a la ausencia de nubes que puedan obstruir la vista.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará de este un día memorable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.