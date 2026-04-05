El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente entre las 03:00 y las 16:00, lo que proporcionará un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este incremento en el calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 34%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:03, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 20:50, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Coria del Río, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.