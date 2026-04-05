El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la madrugada y bajando hasta los 9 grados en las primeras horas del día.

A partir de las 5 de la mañana, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán su descenso hasta llegar a los 8 grados a las 6 de la mañana, y se mantendrán en torno a los 8 grados hasta las 8 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé un repunte en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 15 grados a las 10 de la mañana.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 26 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 36% y el 57% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche y bajando a 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 20:46. En resumen, un día ideal para disfrutar de la primavera en Córdoba, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.