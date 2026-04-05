El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 14 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 16 grados a media mañana y llegando a un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 31%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y agradable.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentándose mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas y bajando a 19 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que hará que la temperatura se sienta más agradable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.