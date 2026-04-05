El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Cartaya con condiciones mayormente favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A lo largo de la jornada, la temperatura experimentará un ligero descenso, comenzando en torno a los 15 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente agradable, aunque es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como el uso de sombrillas o estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que ocurrirá a las 20:55.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.