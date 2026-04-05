El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la humedad relativa, que se situará alrededor del 22% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo agradable gracias a la brisa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas pico, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Esta brisa también contribuirá a mantener la calidad del aire en niveles óptimos, favoreciendo la realización de actividades deportivas y recreativas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:48. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.