El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media tarde.

Durante el transcurso del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a un 13% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del aumento de la temperatura. Por la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los habitantes de Camas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán a unos agradables 19 grados , lo que permitirá disfrutar de una noche templada.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.