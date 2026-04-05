El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 39% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el tiempo se sienta bastante cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de que el viento será moderado, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:44 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin preocupaciones de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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