El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:03. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 04:00 y las 08:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 18% a 20% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h. Estas condiciones de viento son favorables para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudarán a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que en algunos momentos el viento podría intensificarse, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevén rachas de hasta 34 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:49. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos hacia la noche, lo que hará que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo en Las Cabezas de San Juan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.