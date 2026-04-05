El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la nubosidad, aunque las nubes altas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, con un nivel de humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 30%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar actividades al aire libre sin temor a sorpresas climáticas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 8 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:50.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.