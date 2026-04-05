El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 31 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 57%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. En las horas más cálidas, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal ante el calor intenso de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:42 horas.

En resumen, el día de hoy en Bailén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los bailenenses aprovechen al máximo las horas de sol y calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.