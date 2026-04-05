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El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando los 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad baje hasta un 20% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más alta de lo que realmente es. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:40 horas. En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.

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