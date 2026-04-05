El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que se situará en torno al 24% en las horas centrales del día. A pesar de este aumento, la sensación térmica se mantendrá confortable, gracias a la brisa suave que soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará ligeramente más nublado, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas que puedan alterar las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En cuanto a la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando mínimas de 12 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 31%. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado.

Los vientos, aunque suaves, podrían intensificarse ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.