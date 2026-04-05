El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con una temperatura inicial de 16 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y cálido.

La humedad relativa comenzará en un 36% por la mañana, aumentando gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento y su intensidad son factores a tener en cuenta, especialmente para los amantes de los deportes náuticos y las actividades en la playa.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de paseos por la costa, actividades familiares o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:55, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el día de hoy en Ayamonte se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.