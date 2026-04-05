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El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 28 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 36%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre los 12 y 18 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de 31 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación térmica, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:48 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.

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