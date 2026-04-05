El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa fresca que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:43. La noche se presentará fresca, ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.