El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento, predominantemente del noreste, contribuirá a la estabilidad del tiempo, manteniendo las condiciones mayormente despejadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será completamente favorable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:52. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y las estrellas en la noche.

En resumen, Almonte disfrutará de un día primaveral perfecto, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.