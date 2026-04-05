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El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 4 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a un ambiente seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero en general se mantendrá en el sector sureste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso será a las 20:54, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.

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