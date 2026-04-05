El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una temperatura inicial de 17 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a primera hora y descendiendo a un 17% por la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas durante el día. A lo largo de la jornada, la humedad irá aumentando ligeramente, alcanzando un 31% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio para los habitantes de La Algaba, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:50 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de La Algaba no querrán perderse. En resumen, el día se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, viento moderado y un cielo despejado que promete un ambiente agradable en La Algaba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.