El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 22%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h. Esta brisa, aunque moderada, aportará frescura y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y estables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:42 horas, y una noche tranquila.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.