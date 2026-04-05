El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un ambiente claro y luminoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados en las primeras horas, proporcionando un tiempo fresco pero agradable.
A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Esta combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea bastante placentera, aunque se recomienda llevar protección solar si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Alcalá de Guadaíra disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.
En cuanto a la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 27-28 grados , lo que es perfecto para paseos por el parque o reuniones familiares. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:49.
En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por la ciudad, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables hará que este 5 de abril sea un día memorable para todos los alcalareños.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos