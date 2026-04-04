El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 4 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje local. La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 39% y aumentando hasta un 83% en las primeras horas, antes de estabilizarse en niveles más cómodos durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse algo fresca, el tiempo se tornará más agradable a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor primaveral. Este viento del este es típico de la región y contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:48 horas, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

En resumen, el 4 de abril de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en El Viso del Alcor. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, será una jornada perfecta para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol. Los residentes deben aprovechar esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la primavera tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.