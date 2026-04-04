El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Utrera disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C por la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando a medida que avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea muy cómodo para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se anticipa ninguna precipitación, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 19°C hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:48, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.