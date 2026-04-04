Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance de Semana SantaBalance hoteles Semana SantaDomingo de ResurrecciónRegreso MoranteViviendas usadasEl CabrilCadáver lago AzulEduardo MoyanoEstación del Higuerón
instagramlinkedin

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 9 grados a las 05:00 y 8 grados entre las 06:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un repunte en las temperaturas, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 12 grados a las 10:00. Durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 17:00 y las 18:00, lo que hará que el ambiente sea muy agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 05:00. A lo largo del día, la humedad oscilará entre el 23% y el 34%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 11:00. Esto podría generar una ligera brisa que hará que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:54 y el ocaso a las 20:39, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Úbeda bajo un cielo despejado y temperaturas agradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents