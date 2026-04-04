El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 9 grados a las 05:00 y 8 grados entre las 06:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un repunte en las temperaturas, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 12 grados a las 10:00. Durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 17:00 y las 18:00, lo que hará que el ambiente sea muy agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 05:00. A lo largo del día, la humedad oscilará entre el 23% y el 34%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 11:00. Esto podría generar una ligera brisa que hará que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:54 y el ocaso a las 20:39, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Úbeda bajo un cielo despejado y temperaturas agradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.