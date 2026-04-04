El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 27 grados . En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas alrededor de los 11 grados a las 6:00 AM, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 27 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que avance el día, se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% por la mañana y alcanzando un mínimo del 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor podría ser más intensa en las horas pico, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más notables en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 8:04 AM y el ocaso a las 8:49 PM, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo favorable. En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.