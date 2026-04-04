El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% en la madrugada y aumentando hasta un 83% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que el día será seco, ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa moderada proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol. La jornada se cerrará con un hermoso ocaso a las 20:49, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día ideal en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.