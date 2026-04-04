El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, La Rinconada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 4:00 a.m., subiendo gradualmente hasta alcanzar los 28 grados en la tarde, alrededor de las 3:00 p.m. Este aumento en la temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo cálido y soleado invitará a disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y disminuyendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque la temperatura será alta, la sensación de calor será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable y agradable para todos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante durante las horas más calurosas del día. Este viento ligero será perfecto para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre sin sentirse abrumados por el calor.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los habitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de primavera. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.