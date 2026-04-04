El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará a notarse un leve ascenso, alcanzando los 10 grados y subiendo progresivamente hasta llegar a los 15 grados a las 10:00. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, alcanzando los 25 grados a las 15:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 59%, disminuyendo gradualmente hasta un 41% a las 11:00. Esto, combinado con las temperaturas más altas, generará una sensación de calor moderado durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 16:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades sin preocuparse por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol está programada para las 20:44, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde iluminada por el sol.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.