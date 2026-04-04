El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y subiendo hasta un 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más altas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 07:57, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 20:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima despejado y cálido es característico de la primavera en la región, y se espera que continúe en los próximos días, favoreciendo la floración y el crecimiento de la vegetación local.

En resumen, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de Priego de Córdoba, con un tiempo ideal que invita a aprovechar al máximo las horas de luz y calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.