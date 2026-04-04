El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Pozoblanco con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad de entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura sin ser demasiado incómodo. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, pero sin llegar a ser una molestia. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a los 15 km/h, lo que es bastante manejable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento perfecto para disfrutar de un picnic o una caminata por los alrededores de Pozoblanco.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por el campo o simplemente relajarse al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.