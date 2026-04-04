El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 24% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten del tiempo sin la incomodidad de la humedad excesiva.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco. Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. Por la noche, se espera que el tiempo se mantenga fresco, con temperaturas que descenderán a 14°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.