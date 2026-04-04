El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente agradable y luminoso para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 28 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 7:00 a.m., subiendo gradualmente a 12 grados a media mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el calor se intensifique, alcanzando un máximo de 28 grados a las 5:00 p.m. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a 26 grados hacia las 6:00 p.m. y cerrando el día con 23 grados a las 8:00 p.m.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 33% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento también contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques y jardines.

Con el orto a las 8:04 a.m. y el ocaso a las 8:48 p.m., los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades que fomenten el bienestar y la convivencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.