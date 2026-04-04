El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , comenzando con un fresco de 16 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que se mantengan hidratados y utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor se sienta excesivo. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 21 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, pero también es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde las ráfagas puedan ser más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 08:01 y se pondrá a las 20:45, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Osuna se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera, con cielos despejados y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.