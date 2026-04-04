El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al sol. Sin embargo, es recomendable llevar una prenda ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la noche. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de paseos o actividades deportivas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera una brisa suave de 14 km/h, que aumentará a 22 km/h en las horas centrales del día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h por la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas.

La salida del sol está programada para las 08:02, mientras que el ocaso se producirá a las 20:46, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un buen momento para planificar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán que la experiencia sea aún más placentera. Aprovechemos este día soleado y mantengamos la hidratación adecuada mientras disfrutamos de las actividades que nos ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.