El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 56%, lo que generará una sensación de calidez moderada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 8 y 10 km/h, lo que aportará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, la racha máxima de viento podría alcanzar los 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en Montilla durante el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:59, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 20:44, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que el atardecer sea un momento perfecto para disfrutar de vistas panorámicas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.