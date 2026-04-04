El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y llegando a los 15 grados a las 10:00. Durante la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a las 16:00, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a las 00:00 y aumentando hasta un 91% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Moguer disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una excelente oportunidad para salir, realizar actividades recreativas y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.