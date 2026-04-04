El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11°C en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría intensificarse a medida que se acerque la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22°C. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso notable, con temperaturas que rondarán los 16°C hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:41, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, Martos disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad complementan un día que promete ser placentero para todos los habitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.