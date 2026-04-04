El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Marchena se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 27 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del buen tiempo.

El viento, aunque presente, no será un factor perturbador. Las ráfagas alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 33 km/h, lo que podría ser refrescante, pero no incómodo. La dirección del viento variará entre el este y el sureste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:47 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas una vez que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el sol y disfrutar de la belleza de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.