El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes garantizará un ambiente luminoso y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un fresco 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 11 grados entre las 05:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 27 grados a las 16:00 horas, proporcionando un tiempo cálido y acogedor. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 25 grados a las 20:00 y cerrando el día con 20 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando hasta un 83% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovechemos este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.