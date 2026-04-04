El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes garantizará un ambiente luminoso y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un notable aumento, alcanzando los 26 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notorio entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 83% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante la tarde y la noche. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 21 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, será constante y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hará de este un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.