El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 23 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser un poco más cálida en las horas centrales del día, especialmente con la ausencia de nubes que puedan proporcionar sombra.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que alcance hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, lo que hará que el tiempo sea más soportable para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del sol en parques y plazas.

La salida del sol está programada para las 07:59, mientras que el ocaso se producirá a las 20:43, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.