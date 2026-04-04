El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 41% a primera hora, aumentando gradualmente hasta un 72% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa en las horas centrales. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Lora del Río se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este-noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:47, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Este fenómeno natural será un momento perfecto para disfrutar en compañía de amigos y familiares, cerrando un día que promete ser memorable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.