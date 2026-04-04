El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 9°C a medida que avance la jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15°C, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9°C en la franja horaria de las 08:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 46% a las 08:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas de la mañana, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando un máximo de 24°C entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este aumento en la temperatura, junto con el cielo despejado, creará condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La humedad comenzará a disminuir hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que varían entre 3 y 14 km/h, predominando de dirección este y noreste. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente fresco y cómodo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento ligero. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para hacer ejercicio, pasear o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.